Jovem cai ao empinar moto em avenida de Manaus; vídeo diverte internautas

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (11) mostra um jovem não identificado pilotando uma moto em alta velocidade, empinando o veículo e, em seguida, caindo. O incidente ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

No vídeo, o jovem, vestindo moletom, bermuda e chinelo, acelera e fica em pé sobre a moto antes de perder o controle e cair. As reações dos internautas foram mistas, com alguns rindo do acontecido.

“Vídeo satisfatório”, comentou um usuário. Outro disse: “Admita, vocês estavam torcendo por esse final. kkkkkkkkkkkkkk”. Um terceiro perguntou: “A moto passa bem?”. E uma internauta ainda brincou: “Que delícia, podia ter caído dentro do igarapé”.

Não há informações sobre a saúde do jovem.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱