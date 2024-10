Manaus ganha opção gastronômica que destaca a versatilidade do bacalhau

Amantes da gastronomia portuguesa podem conferir a Bacalhoada, disponível aos sábados no Restaurante Terra&Mar

Quem é fã da autêntica culinária portuguesa não pode perder a tradição de todos os sábados no restaurante Terra & Mar: a Bacalhoada especial. Neste dia 12, o salão principal será transformado em um festival de sabores, com um buffet livre de pratos à base de bacalhau. Uma experiência gastronômica que permite viajar para Portugal sem sair da mesa.

O buffet será livre, ou seja, R$ 119,90, por pessoa, e o cliente poderá se servir quantas vezes quiser. As bebidas serão servidas à parte.

Segundo Sidnei Dutra, sócio-diretor do Terra & Mar, o bacalhau é não apenas um símbolo da identidade gastronômica de Portugal, mas também uma iguaria apreciada em várias partes do mundo, especialmente em países com forte influência portuguesa, como Brasil.

“Por isso, o restaurante Terra & Mar trará, todo sábado, a versatilidade do bacalhau, uma opção diferenciada para a gastronomia amazonense”, pontua.

O bacalhau é um prato versátil na gastronomia, podendo ser preparado de diversas maneiras, desde assados e frituras até ensopados e saladas. Sua textura firme e sabor delicado permitem que ele absorva bem temperos e molhos, ideal para uma infinidade de receitas.

A culinária com bacalhau tem raízes profundas na história de Portugal. Sua origem remonta aos navegadores portugueses do século 15, que descobriram técnicas de conservação do peixe, como a secagem e a salga, para facilitar o transporte durante longas viagens marítimas.

Sobre o Terra & Mar

Localizado na Avenida Mário Ypiranga, 1309, Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, o restaurante e padaria Terra & Mar é referência na cidade, com especialidade em culinária portuguesa e argentina. Oferecendo uma experiência completa aos seus clientes, desde o café da manhã até o jantar, o espaço conta com uma equipe experiente e qualificada, além de uma adega, brinquedoteca e estrutura para eventos corporativos e sociais, como aniversários, noivados e casamentos.

