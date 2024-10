Irmãos são presos por deixarem mãe de 86 anos sem comida em Manaus

Um homem e uma mulher, 55 e 56 anos, respectivamente, foram presos em flagrante na quinta-feira (10), por deixar de prestar assistência à pessoa idosa e expor a saúde da pessoa idosa a perigo, contra a própria mãe, de 86 anos. A prisão foi efetuada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a delegada Juliana Tuma, que está respondendo interinamente pela unidade especializada, as diligências se iniciaram após o recebimento de denúncia do Ofício da 56ª Promotoria, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), a qual relatava que a idosa estava em situação de vulnerabilidade e os filhos não permitiam que outros familiares prestassem a devida assistência a ela.

“De imediato, a equipe de investigação foi ao local averiguar a denúncia e, ao chegar ao local, encontraram a idosa sem alimentos, em total estado de abandono e sujeira, confirmando as denúncias do Ministério Público. Diante das circunstâncias, os filhos da vítima foram autuados em flagrante”, disse a delegada.

Os irmãos responderão por deixar de prestar assistência à pessoa idosa e expor a saúde da pessoa idosa a perigo e estão à disposição da Justiça.

