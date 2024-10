Bolsonaro retorna a Manaus para apoiar Alberto Neto no segundo turno

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna a Manaus, na próxima terça-feira (15), para apoiar o candidato a prefeito de Manaus Alberto Neto (PL), que disputa o segundo turno contra o atual prefeito David Almeida (Avante), que tenta reeleição.

De acordo com publicação de Alberto Neto, Bolsonaro chega em Manaus, às 10h de terça-feia (15) e participará de evento às 18h no Studio 5.

Ao Em Tempo, o analista político, Helso Ribeiro, explica que a vinda do ex-presidente a capital amazonense, pode ajudar a candidatura de Alberto Neto e impulsionar o eleitorado.

“O ex-presidente ele teve 60% dos votos aqui em Manaus, eu acredito que os eleitores dele votaram em peso no capitão Alberto. Mas, penso também que uma vinda dele [Bolsonaro] aqui é um reforço para a manutenção, porque tem votos que migram, o cara votou no David Almeida no primeiro turno, ele migra para o capitão, votou no capitão Alberto no primeiro turno, migra para o David Almeida. Então, a vinda dele pode reforçar os votos no Alberto Neto e talvez estimular aí alguma abstenção, é ponto sim para o Alberto Neto querendo ou não, é uma liderança nacional, vai ajudar, não sei se será decisivo, mas que ajuda, sim, sem dúvida”.