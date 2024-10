Capitão Alberto Neto celebra disputa do segundo turno e exalta apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro

O candidato Capitão Alberto Neto (PL) vai disputar o segundo turno para a Prefeitura de Manaus. Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-policial militar teve 24,95% dos votos válidos, com 99,97% das urnas apuradas, e venceu a corrida com Amom Mandel (Cidadania) e Roberto Cidade (UB) pela vaga ao lado de David Almeida. No comitê do PL, Alberto Netou discursou após confirmação do resultado.

Emocionado, o candidato do PL disse que precisou brigar contra “máquinas poderosas” durante a campanha. Alberto Neto, ao lado da vice Maria do Carmo, disse que houve um sentimento de esperança entre os manauaras.

“Cada dia que passou, a população foi abraçando. Esperança de uma Manaus mais segura, de uma Manaus que tenha creche para todos os nossos filhos, de uma Manaus onde assaltante não tem vida fácil, como está sendo nesse momento, uma Manaus que tenha saúde de qualidade para todo mundo. Nós vamos administrar para o povo de Manaus”, disse Alberto Neto.

Redes sociais suspensas

Durante o domingo (6) de eleições, os perfis de Alberto Neto (PL) foram suspensos pela Justiça do Amazonas após o candidato descumprir ordem judicial que o proibia de responsabilizar o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) pelo aumento de impostos.

A decisão pela suspensão, publicada na sexta-feira (4), foi do juiz eleitoral Roberto Santos Taketomi, da 32ª Zona Eleitoral do Amazonas, a pedido da coligação do candidato do União Brasil. Para Alberto Neto, a medida feriu a democracia.

“Tirar a minha rede social, naquele momento, foi um ataque à democracia brasileira. Mas quando o povo quer, não tem jeito. É isso que a política amazonense precisa entender, que a vontade do povo tem que prevalecer. Não adianta querer comprar voto, não adiantar querer fugir do debate, o povo está de olho. E o povo manauara não é idiota”, concluiu o capitão.

