DNIT autoriza construção de ponte provisória para reduzir filas na BR-319

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizou a construção de uma ponte provisória em um trecho do rio Igapó-Açu, na BR-319, visando a redução de filas que foram registradas nos últimos dias.

Devido a forte estiagem que atinge do Estado do Amazonas, o trecho do rio Igapó-Açu no 260 km, secou consideravelmente, fazendo com que a balsa que opera no local faça travessias mais lentas e contidas, para que o meio de transporte não encalhe.

Essa lentidão no serviço devido à situação do rio Igapó-Açu foi levantada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pelo deputado estadual Rozenha (PMB), que alertou para o risco de desabastecimento de alimentos na capital amazonense.

“É bom que se diga que dentro dessas carretas está a comida que vai abastecer a cidade de Manaus e a Região Metropolitana. Toda a carga corre o risco de se perder”, destacou o parlamentar.

A decisão do DNIT sobre a construção da ponte provisória foi compartilhada pelo senador Plínio Valério em suas redes sociais, que destacou que a medida “ameniza o problema, mas não resolve”.

Obras e agilidade no transporte

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, informou, nessa semana, por meio das redes sociais, sobre o trabalho que o DNIT já está fazendo no trecho, que promete agilizar o transporte de cargas e acabar com as filas de veículos que aguardam para fazer a travessia.

“Primeiro retiraram o grande enclave que levantava para os caminhões poderem sair, depois foi feita toda uma área com pedras e agora foi passado a massa, passado o trator e também foi asfaltado. O resultado vai ser muito bom porque agora a balsa vai ficar mais prática, mais rápido o caminhão entrar, sair sem problema de ter que ser puxada com trator. Essa velocidade vai dar uma tranquilidade”

Outra medida anunciada pelo DNIT é que agora, os caminhões que transportam frutas e verduras para o porto da Ceasa estão liberados para atravessar 24 horas, atendendo o pedido de feirantes que dependem do pleno funcionamento da atividade.

Manutenção

O governo federal anunciou, na última quarta-feira (9), a conclusão das obras de manutenção de 22 quilômetros da BR-319 entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO).

Conforme a Casa Civil, a estrada nesse trecho garante “mais conforto e segurança para quem transita na região”.

Essa manutenção é fruto de investimento de R$ 39 milhões do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

No local foi feito serviço de fresagem, reciclagem do pavimento, aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e nova sinalização.

Em setembro, Lula assinou uma ordem de serviço para início das obras de pavimentação de outro trecho de 20 quilômetros da rodovia no valor de R$ 157,5 milhões.

Na oportunidade, o governo federal também conseguiu uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que anulou a liminar que impedia a pavimentação do chamado trecho do meio da rodovia (entre os quilômetros 177,8 ao 655,7).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱