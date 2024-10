Sejusc retoma atendimentos para migrantes e refugiados em Manaus

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realocou os serviços do Posto de Interiorização e Triagem (PTRIG) para a unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

A ação tem como objetivo de melhorar os atendimentos aos migrantes e refugiados que chegam ao Amazonas. Agora, a retirada das cédulas será por agendamento no site da Polícia Federal.

O agendamento ocorrerá a partir de segunda-feira (14), quando o cidadão poderá acessar o site: serviços.dpf.gov.br, no Sistema de Registro Nacional Migratório e inscrever seus dados para a retirada da cédula.

Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no auditório do PAC Compensa, na avenida Brasil, 2.665, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Realizado em parceria com a Polícia Federal e as Agências das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e para as Migrações (OIM), a meta é dar uma resposta humanitária a esta população, garantindo seus direitos básicos como cidadãos. Ao todo, são cerca de 300 orientações por dia.

O agente da Polícia Federal, Elio Cromwell, frisa que o sistema auxiliará na maior rapidez para a renovação da documentação para os migrantes e refugiados.

“A partir de segunda-feira, dia 14 de outubro, a entrega das carteiras será feita apenas por agendamento no site da PF, serão 275 vagas por dia. Pode acontecer de a pessoa tentar o agendamento e a cédula não ter chegado, e se ela estiver com o protocolo vencido, ela terá que se dirigir ao PAC para ser orientada e realizar a renovação”, explica o agente.

Em busca de assegurar os direitos de sua filha, Amada Lusardo, de 3 anos, a venezuelana, Marvelys Boada, de 27 anos, procurou os serviços do PTRIG para regularizar sua documentação e assim, em 2025, matricular a criança na rede de ensino.

“Nós precisamos desse documento porque quando vamos fazer qualquer coisa precisamos estar regularizados, sem isso não podemos nem trabalhar com carteira assinada. Para ela, é ainda mais importante, pois é seu futuro, ano que vem ela vai para a escola e agora já tem tudo certo, tem seu documento, sua carteirinha do SUS e poderá estudar”, comemorou a migrante.

PTRIG

Coordenado pela Gerência de Migração, Refúgio, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo (GMIG), o Posto é uma das políticas públicas de assistência para migrantes e refugiados do Governo do Amazonas, em resposta à emergência migratória da última década e à expansão das estruturas de apoio existentes.

Anteriormente, o PTRIG funcionava na avenida Torquato Tapajós, 1.047, bairro Da Paz, zona centro-oeste, o realocamento aconteceu por decorrência climática que afetou a estrutura do local.

Agora no novo espaço, a coordenadora do PTRIG, Lilianny Morato, diz que a mudança é uma forma de dar continuidade aos serviços e o atendimento para a população.

“O espaço aqui é confortável, tem uma tenda de apoio atrás, mas eu peço que evitem chegar de madrugada, pois tem espaço para todos, são cerca de 300 atendimentos por dia. Nós continuaremos a buscar e aprimorar ainda mais esse espaço para que possamos acolhê-los”, reiterou a gerente.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱