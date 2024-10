Dona de cachorro desnutrido e com carrapato é presa em Manaus

Animal foi encontrado em situação de desnutrição severa, muito debilitado e com vários carrapatos pelo corpo

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante nesta sexta-feira (11), por maus-tratos a um cachorro, na rua 19, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Dema, as diligências iniciaram após denúncia sobre a situação de maus-tratos que o cachorro estava passando na residência da autora.

“Fomos ao endereço mencionado na denúncia e encontramos o animal em situação de desnutrição severa, muito debilitado e com vários carrapatos pelo corpo”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, após a prisão da autora, o cachorro foi encaminhado aos procedimentos médicos necessários e será mantido sob os cuidados do denunciante, que informou que ficará com a guarda do animal.

A mulher foi autuada em flagrante por maus-tratos aos animais e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

