Boi-Bumbá Garantido anuncia tema para o Festival Folclórico de Parintins 2025

Na noite de sexta-feira (11), o Boi-Bumbá Garantido revelou o tema que conduzirá suas apresentações no 58º Festival Folclórico de Parintins: “Boi do Povo, Boi do Povão”.

Com promessa de um espetáculo vibrante e emocionante, o Boi da Baixa da Xanda mostrará sua tradição e conexão com o povo, ao mesmo tempo em que celebra a rica diversidade da cultura popular amazônica e luta em defesa da vida.

O slogan “O Boi do Povão”, criado na década de 1980 por Paulinho Faria, eterno apresentador do Boi Garantido, representa a essência do bumbá vermelho e branco. Historicamente reconhecido como o Boi da diversidade, o Boi Garantido representa os caboclos, quilombolas, pretos, indígenas e Perrechés — povos humildes e tradicionais da Ilha Tupinambarana, em especial, do Quilombo Afro-Indígena da Baixa do São José.

O Presidente do Bumbá, Fred Góes, reforça o compromisso com as raízes populares e movimentos sociais:

“Em 2025, a herança popular será o coração do Festival de Parintins. O Boi do coração na testa resgatará a essência e a resistência dos povos da Amazônia e do Brasil que nunca tiveram sua verdadeira história contada. Somos o Boi de todas as pessoas, de todas as causas e de todas as minorias, sem exceção. É uma festa do povo e para o povo, então a galera encarnada pode esperar um espetáculo grandioso e emocionante”, afirmou o Presidente.

Com essa temática, o Boi-Bumbá Garantido promete levar à arena do Bumbódromo uma celebração da resistência, da ancestralidade, da força e tradição de seus povos, reafirmando sua posição como o mais querido do povão.

*Com informações da assessoria

