Morre humorista Ary Toledo aos 87 anos

Ary Toledo fez carreira na televisão e no rádio contando piadas e histórias engraçadas

Morreu neste sábado (12), o humorista Ary Toledo, de 87 anos, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

A informação foi confirmada pela família através do perfil oficial do humorista no Instagram.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, disse a publicação.

O velório de Ary Toledo será no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, neste sábado (12).

Foto: Reprodução

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, Ary Toledo fez carreira na televisão e no rádio contando piadas e histórias engraçadas.

Toledo passou a infância na cidade de Ourinhos e se mudou para São Paulo aos 22 anos, quando começou a fazer shows como cantor e contador de piadas, além de trabalhar como ator.

Ao longo da carreira teve trabalhos em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, além de ter escrito vários livros de piadas e gravados discos.

Por 40 anos ele foi casado com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014 , aos 75 anos.

*Com informações do g1

