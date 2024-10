Máquina de lavar tomba e mata dono de lavanderia e funcionário

Dois homens morreram após serem atingidos por uma máquina de lavar industrial, no bairro Novo Alvorada, em Sabará (MG), região metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu enquanto um funcionário manuseava o equipamento com uma empilhadeira. A máquina tombou, atingindo o funcionário Hélio do Nascimento, de 58 anos, que morreu no local.

Pablo Giordani Camara Ramos, de 47 anos, dono da lavanderia, tentou socorrer o funcionário, mas também foi atingido quando a máquina tombou novamente. Ele foi socorrido desacordado, mas não resistiu aos ferimentos.

Um terceiro homem, de 25 anos, sofreu uma lesão na mão, mas recusou atendimento médico. A empilhadeira, segundo informações iniciais, não estava devidamente fixada, o que pode ter causado o acidente. A máquina foi levada para perícia e o caso está sendo investigado para apurar responsabilidades.

*Com informações do SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱