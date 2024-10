Arcebispo de Aparecida pede proteção à Amazônia

Neste sábado (12), o arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, pediu proteção à Amazônia e aos biomas brasileiros durante a principal missa do Dia da Padroeira no Santuário Nacional, maior templo católico do país.

“Ó Mãe, Mãe das flores, tornai o mundo um grande jardim. Pela graça da ecologia, que és também a Mãe da Amazônia, e aqui estão os biomas esperando a própria terra ser cuidada e respeitada”, afirmou durante o sermão.

O pedido de Brandes segue a mensagem do Papa Francisco enviada aos brasileiros neste sábado. O Papa falou sobre harmonia entre os cristãos e pediu ao povo para que cuidasse do clima.

A missa do 12 de outubro foi acompanhada presencialmente por cerca de 35 mil fiéis, capacidade máxima por missa no Santuário. Ainda no sermão do Dia da Padroeira, Dom Orlando Brandes também falou sobre esperança.

“Vamos cuidar de nossas crianças dando essa graça de tornarem possibilidade de serem felizes”, disse.

Em anos anteriores, as mensagens do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, no 12 de outubro chamaram a atenção por frases contra o armamento, fake news e alertas à população contra o que chamou de ‘dragões’ do ódio, da fome e do desemprego.

Críticas ao desmatamento e queimadas na Amazônia também foram lembradas por ele nos últimos anos. Em 2020, ele criticou as queimadas no bioma. No ano passado, ele fez nova menção ao tema.

*Com informações do g1

