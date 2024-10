Governo do AM inicia entrega da campanha ‘Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos’ na Zona Norte de Manaus

O Governo do Amazonas iniciou, neste sábado (12), a entrega de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças, na Zona Norte de Manaus. A ação, que aconteceu na Escola Estadual Profª Eliana de Freitas Morais, faz parte da Campanha “Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos 2024”.

A campanha contou com o esforço conjunto de todas as secretarias de Estado e com o apoio da população na arrecadação dos brinquedos, com o objetivo de proporcionar alegria e solidariedade às crianças em situação de vulnerabilidade social.

“Para a gente é uma alegria muito grande, mais um ano poder estar trazendo esse momento de muita alegria e muitos sorrisos. Estamos no bairro Lago Azul trazendo a nossa primeira ação do mês de outubro”, afirmou a secretária executiva do FPS, Kathelen Braz.

A estudante de enfermagem Raquel Rodrigues aproveitou a ação para levar a filha e a sobrinha para celebrar o Dia das Crianças.

“Estou achando uma honra para as nossas crianças da comunidade, que muitas mães não tem condições para proporcionar um brinquedo, né? Então é muito gratificante e muita gratidão a quem ajudou. Que Deus abençoe muito mais”, agradeceu a estudante.

Arte e cultura

Teatro, música e personagens circenses foram algumas das atrações promovidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa que, somadas à programação deste sábado, tornaram ainda mais especial a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, promovida pelo Governo do Estado.

O espetáculo “Conte e Cante para Todos”, da companhia teatral Metamorfose, permitiu que o público embarcasse em uma viagem encantadora, repleta de canções e coreografia. Palhaços e artistas do picadeiro, pernas-de-pau e malabares da Clê Clê Produções fizeram parte do elenco incumbido de reforçar a animação do dia das crianças.

O secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias, destacou que a arrecadação de brinquedos iniciou em agosto nos espaços culturais do Governo do Estado. “Com certeza é muito importante a gente levar alegria, entretenimento para a criançada nessa data tão especial”, pontuou Candido, reafirmando o compromisso da pasta com o desenvolvimento das potencialidades artísticas do estado.

Participação

De acordo com a secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, a participação na campanha foi algo conjunto dentro da secretaria, em que os servidores, motivados pelos sorrisos das crianças, arrecadaram muitos presentes para as crianças do estado.

“A Sejusc, enquanto uma secretaria de direitos da criança e adolescente, motivou os servidores a acompanharem a campanha e fazer essa doação de brinquedos para as crianças que tanto precisam. É também uma forma de chegar nas crianças da nossa população”, comentou a secretária.

Balanço

Mais de 80 mil brinquedos foram distribuídos para crianças de Manaus e dos municípios de Parintins, Maraã, Japurá, Iranduba, Novo Airão, Envira, São Sebastião do Uatumã e Boa Vista dos Ramos, durante as quatro primeiras edições da campanha, entre os anos de 2019 e 2023.

*Com informações da assessoria

