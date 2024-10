No Paraná, Amazonas FC visita o Coritiba pela Série B

Fora de casa, o Amazonas FC volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 15h (horário de Manaus), para enfrentar o Coritiba-PR, no estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 31° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda vez que Onça e Coxa se enfrentam na história. No primeiro turno da competição nacional, disputado no estádio Carlos Zamith, o Aurinegro venceu por 1 a 0z com gol do zagueiro Miranda.

Na última rodada, o Amazonas derrotou o Novorizontino-SP por 1 a 0, chegou a 42 pontos e ocupa a 10° colocação na tabela de classificação. Já a equipe paranaense, visitou o América-MG e foi derrotada pelo placar de 2 a 1. Com este resultado, terminou a rodada no 12° lugar, com 41 pontos conquistados.

Titular frequente na linha defensiva da Onça-Pintada, o lateral-direito Ezequiel comentou sobre o duelo fora de casa e como enxerga a importância dessa partida para a reta final da Série B.

“Será mais um jogo difícil, vamos enfrentar uma equipe que é muito forte dentro de sua casa, mas que a situação na tabela é bem parecida com a nossa. Temos que fazer um bom jogo, pois daqui para frente teremos várias decisões para alcançar os nossos objetivos na competição”, afirmou o camisa 2.

O elenco aurinegro finalizou a sua preparação neste sábado (12), em treino realizado no CT do Caju. Para este confronto, o treinador Rafael Lacerda não poderá contar com o lateral-direito Tiago Cametá, com o volante PH e o com o atacante Luan Silva, entregues ao departamento médico, além dos extremos Ênio e Matheus Serafim, que cumprem suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

O duelo deste domingo terá transmissão ao vivo e com imagens dos canais Band, Premiere e GOAT.

