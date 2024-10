Homem é apedrejado por grupo ao sair para comprar cigarro

Um homem de 52 anos, foi agredido por um grupo de pessoas, no bairro Dom Bosco, em Corumbá (MS), na manhã de sexta-feira (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que caminhava sozinha em direção a um comércio para comprar cigarro, momento em que cruzou com um grupo composta por três mulheres e um homem, que vinham em sentido contrário, sendo que destas, duas saíram em sua direção e passaram a lhe xingar de “cagueta, talarica”, iniciando uma discussão.

Segundo o homem, as agressoras se armaram com pedras e arremessaram contra ele, causando lhe ferimentos na cabeça. Durante a queda, ele também sofreu uma lesão no joelho e deixou cair sua bolsa, onde o grupo aproveitou para subtrair um perfume importado e uma quantia em dinheiro de quase R$ 200.

A vítima informou que conhece as autoras e que as mesmas são usuárias de drogas.

*Com informações do Top Mídia News

