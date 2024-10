‘Coringa 2’ registra a maior queda de bilheteria na 2ª semana de filmes de HQs

Longa estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga ultrapassou o recorde estabelecido anteriormente por "As Marvels"

“Coringa: Delírio a Dois“, sequência do filme de 2019 estrelado por Joaquin Phoenix, acaba de estabelecer um novo recorde: a produção registrou a maior queda de bilheteira na segunda semana da história dos filmes de quadrinhos, com uma redução de 82% na arrecadação em relação à primeira semana. Até então, a marca pertencia ao longa “As Marvels”, lançado em 2023.

Segundo o The Hollywood Reporter, neste final de semana, “Coringa 2” deve arrecadar entre US$ 6,6 milhões e US$ 6,8 milhões (entre R$ 37,03 mi e R$ 38,15 mi, na cotação atual) em 4.102 salas de cinema, representando essa queda histórica de 82%. Até então, a queda de “As Marvels” tinha sido de 78%.

A expectativa inicial era que a queda de “Coringa 2” fosse de 75%. Na sua segunda semana em cartaz, “Coringa: Delírio a Dois” enfrentou diretamente novos lançamentos dos estúdios, como “Terrifier 3” e “O Robô Selvagem“, ambos com expectativa de arrecadar entre US$ 12 milhões e US$ 13 milhões.

Além dos números baixos, “Coringa 2” estreou com a pior avaliação de um filme de super-herói no CinemaScore — um ponto que a presidência da Warner Bros. Discovery também reconhece. “O filme não teve a recepção do público que esperávamos”, disse Jeff Goldstein, presidente de distribuição doméstica nos Estados Unidos da Warner Bros, em entrevista ao Wall Street Journal.

Segundo as primeiras projeções, esperava-se que “Coringa: Delírio a Dois” arrecadasse US$ 70 milhões (R$ 382,3 milhões). No entanto, alguns dias antes da estreia, a expectativa caiu para US$ 50 milhões (R$ 273 milhões).

Em “Coringa: Delírio a Dois”, Arthur Fleck, o Coringa, está sendo julgado pelos crimes cometidos no primeiro filme. Internado no Asilo Elizabeth Arkham para os Criminalmente Insanos, em Gotham, ele conhece e se apaixona por Arlequina. Juntos, eles embarcam em uma jornada de música e paixão.

A trama é estrelada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga. O elenco também conta com Zazie Beetz (“Atlanta”), Steve Coogan (“Philomena”), Ken Leung (“Industry“), Catherine Keener (“Capote”), Harry Lawtey (“O Pálido Olho Azul”) e Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin”).

*Com informações da CNN Brasil

