Cachorro morre eletrocutado por cabo de média tensão caído após temporal

Ele saiu para passear com os tutores quando pisou no fio desencapado no chão

O cachorro Bartho morreu eletrocutado, no sábado (12), por um cabo de média tensão rompido após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo, na sexta-feira (11).

Rafael Kahane, tutor do Bartho, publicou o relato nas redes sociais. Ele e a esposa, Marina Guedes Corrêa, passeavam com o cachorro e a Jujuba, a outra cadela do casal, quando a Bartho encostou no fio.

“Poderia ser uma criança, poderia ser uma pessoa, poderia ser qualquer um, mas por levantarmos cedo para passear, fomos os primeiros a enfrentar essa crueldade do destino”, escreveu Rafael.

O tutor ainda descreveu a dor de controlar o instinto e não se aproximar do cachorro, com o risco de também ser eletrificado. Bartho ficou mais de 24 horas ligado ao cabo. Os tutores informaram que avisaram o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Enel, a empresa responsável pela energia elétrica, mas nenhum órgão foi até o local.

Rafael, Marina e os vizinhos, foram responsáveis por isolar a área e informar os desavisados sobres os riscos de uma aproximação. “Vocês não têm têm ideia do sentimento de culpa que eu e a minha esposa temos ao voltar para casa, e mesmo que ainda exaustos pelo dia, termos culpa de querer dormir, sabendo que o corpo do nosso Bartho está na rua, sozinho, mesmo que sem vida”.

O corpo do Bartho só foi recuperado depois que a Enel conseguir romper a transmissão de energia no cabo de força.

Posicionamento da Enel

Em nota, “a Enel Distribuição São Paulo lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão. A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência.”

*Com informações do SBT News

