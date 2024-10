Raquel Brito sobre saída de A Fazenda: “Quase fui de arrasta pra cima”

A influenciadora Raquel Brito, 23, desabafou sobre seu diagnóstico de miocardite aguda, condição que fez com que ela deixasse o reality show A Fazenda 16 por recomendação médica na semana passada.

“Hoje faz uma semana, né, que eu passei mal. Uma semana que meu coração me deu… quase fui de arrasta pra cima. Uma semana que eu saí da casa [de A Fazenda]”, lembrou nos stories do Instagram.

“Estou tentando processar, estou parecendo aquelas crianças recém-nascidas, de um ano, que está testando ainda. Estou comendo as coisas e esperando um tempo, pra vocês terem ideia, pra ver se eu passo mal. Ontem mesmo eu comi e minha pressão subiu como nunca tinha subido na vida”, falou a irmã de Davi Brito.

“Hoje é o primeiro dia, desde domingo passado, que eu estou sem sentir nada. Também estou a base de remédios fortíssimos”, acrescentou.

Na manhã da última segunda-feira (7), a Record, emissora responsável pelo reality show, anunciou que Raquel Brito deixaria a competição após passar por uma bateria de exames, já que no domingo (6) ela apresentou um mal-estar durante uma das provas.

Ela foi internada para investigar um quadro de dor torácica e recebeu alta médica na quinta-feira (10), com o diagnóstico de miocardite aguda.

O que é miocardite aguda?

A miocardite é uma inflamação no coração que pode causar sintomas como dor no peito ou tontura. A condição pode surgir como complicação por algum tipo de infecção no organismo.

A condição pode ser causada por infecções, toxinas ou medicamentos que afetam o coração, embora muitos casos possuam causas desconhecidas.

O indivíduo diagnosticado com miocardite deve repousar para evitar o excesso de esforço do coração enquanto faz o tratamento adequado para combater a infecção que originou a inflamação no coração. Na maioria dos casos, a miocardite desaparece junto com a infecção original.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱