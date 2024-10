Homem invade casamento organizado pela ex e faz convidados reféns

Ex-marido não aceitava fim do relacionamento, entrou no buffet no momento em que noiva aguardava a cerimônia e começou a atirar no local

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem armado invadiu a festa de casamento que a ex-companheira organizava, na noite de sábado (12), fez os convidados de refém e efetuou diversos disparos aleatórios em um buffet, localizado na cidade de Poá, Grande São Paulo.

Alertada do perigo e com uma medida protetiva contra o ex-marido, a mulher conseguiu deixar o local e ir para uma delegacia antes da chegada dele. Segundo a Polícia Militar, Everton Perales dos Santos, de 37 anos, proprietário do buffet em sociedade com a ex-mulher Joyce Sousa, estava no nordeste e retornou a São Paulo supostamente para comemorar o Dia das Crianças com os filhos.

No entanto, ele soube que a ex-companheira estava organizando uma festa de casamento de uma jovem e chegou ao espaço quando a noiva aguardava o momento de começar a cerimônia.

No interior do salão, Everton não encontrou a ex-mulher e, descontrolado, sacou uma arma e passou a atirar aleatoriamente, assustando os convidados, inclusive crianças, que correram para os banheiros e outras dependências do buffet para se proteger dos disparos. Ninguém foi atingido.

Com a informação de que um homem mantinha reféns no interior de um salão de festas, o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar, foi acionado. Após duas horas de negociação para o homem se entregar, Everton atirou contra a própria vida.

Em seguida, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba, São Paulo.

*Com informações do SBT News

