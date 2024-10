Casal é morto a tiros após distribuir bombons no Dia das Crianças

O casal João Pedro Paz e Estefânia Nayara Alves da Silva foi assassinado a tiros no último sábado (12), Dia das Crianças, enquanto realizava uma distribuição de bombons, no bairro Matadouro, em Campo Maior, no interior do Piauí.

Testemunhas relataram à PM que os atiradores estavam encapuzados e pilotavam uma motocicleta. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo o tenente Luís Cunha, comandante da Força Tática do 15º BPM, Joãozinho também conhecido como Cabeção, era temido na região e conhecido por comandar o tráfico de drogas na área, inclusive, aliciando menores de idade para o crime.

“Ele é faccionado, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já sobreviveu a duas ou três tentativas de homicídios. Ontem, quando ele e a mulher estavam distribuindo bombons, foram surpreendidos pelos tiros. Ele morreu no local e ela no hospital.

Os dois estavam fazendo essa ação relacionada ao Dia das Crianças, mas, na verdade, eram temidos no bairro. Ele era uma espécie de líder que atuava na venda de drogas e também aliciava crianças e adolescentes”, explica o comandante.

O casal é suspeito de praticar o tráfico de entorpecentes dentro da própria residência, próxima ao local onde foram alvejados. O tenente Cunha pontua ainda que os dois costumavam ostentar luxo para atrair pessoas para o crime, com a falsa sensação de uma “vida boa”.

*Com informações do SBT News

