Homem com armas é preso perto de comício de Donald Trump na Califórnia

Suspeito foi liberado após pagar fiança de US$ 5 mil; caso aconteceu no sábado (12)

Um homem que estava sob posse de diversas armas foi preso no sábado (12) próximo ao comício de Trump em Coachella, na Califórnia, informaram autoridades.

O departamento do xerife do condado de Riverside informou que o homem, de 49 anos, estava em um carro em um ponto de controle perto do evento de campanha.

Os investigadores pontuaram que ele estava com armas ilegais, incluindo uma pistola carregada, uma espingarda e um carregador de alta capacidade.

“[O suspeito] foi levado sob custódia sem incidentes e posteriormente autuado no Centro de Detenção John J. Benoit por posse de arma de fogo carregada e posse de um carregador de alta capacidade”, informa um comunicado.

O gabinete do xerife acrescentou que o “incidente não impactou a segurança do ex-presidente Trump ou dos participantes do evento”.

O suspeito foi detido, mas pagou fiança de US$ 5 mil e solto em seguida.

As autoridades investigam o caso e não informaram se tratam como possível tentativa de assassinato.

A CNN entrou em contato com a campanha de Trump e o Serviço Secreto dos EUA e aguarda retorno.

Tentativas de assassinato contra Trump

Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, em julho deste ano. O republicano sofreu um ferimento na orelha, e o atirador foi morto.

Meses depois, em setembro, uma suposta segunda tentativa de homicídio contra o ex-presidente foi relatada. O serviço secreto prendeu um homem que teria se escondido com um rifle no campo de golfe de Trump.

