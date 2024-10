Mulher morre ao ser atingida por raio durante acampamento no AM

O caso ocorreu no Novo Airão, interior do Amazonas

Uma mulher morreu na madrugada de domingo (13) durante um acampamento em Novo Airão, interior do Amazonas, após um raio atingir sua barraca. O incidente ocorreu no morro do Tiririca, na região de Anavilhanas.

A vítima, identificada como Nayara Hélida Mendes, pode ter sofrido um ataque cardíaco em decorrência da descarga elétrica. No momento do acidente, quatro pessoas estavam presentes, incluindo três clientes e um guia turístico.

Nayara participava de um acampamento organizado por uma agência de viagens que frequentemente promove esse tipo de atividade. A empresa confirmou o ocorrido por meio de seus canais de comunicação e expressou profundo pesar pela tragédia.

