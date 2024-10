Criança autista salva a vida de família durante incêndio

Um menino autista, de 3 anos, salvou a vida de sua família ao perceber que sua casa estava pegando fogo em Rio Verde, Goiás.

A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito em uma ventilador na última sexta-feira (11), por volta de 1h30. A família morava no local de aluguel.

Morador da casa, Fred Roberto Barbosa Machado afirmou que a vida da família foi salva pela criança.

“Minha vida foi salva pelo meu filho autista, de 3 anos, ele salvou minha vida”, disse ele. O homem afirmou ainda que, ao ver as chamas tomando a casa, teve como primeira atitude tirar a criança do lugar.

“Peguei ele, corri para o quarto aqui, gritei à minha esposa e falei para ela: ‘Põe a mangueira lá e pega água para a gente ver se apaga o fogo’. Quando ela foi tentar apagar, o fogo já tinha se alastrado”, pontuou.

Casa destruída

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) foi acionada e esteve no local. De acordo com a corporação, os cômodos afetados pelo fogo foram destruídos, como “forro de PVC e parte do teto, feito de telhas de amianto”. Algumas das estruturas da casa desabaram, mas, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo os bombeiros, eles conseguiram evitar a propagação do fogo para a cozinha, o quarto dos fundos e o banheiro. Após o controle do incêndio, o casal conseguiu retirar do local alguns móveis e eletrodomésticos, que não foram danificados. Com o pouco que sobrou, Fred disse que a família vai morar na casa dos pais dele no município.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱