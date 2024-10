Foragido envolvido em morte de cabo da PM é preso em Manaus

Um foragido da Justiça, de 28 anos, foi recapturado no domingo (13), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O homem, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, confessou aos policiais militares o envolvimento na morte de um cabo da corporação, ocorrido no dia 30 de setembro de 2023, após desentendimento.

De acordo com o subtenente PM M. Augusto, a equipe policial recebeu denúncia, via linha direta, com informações de que na avenida Hemengarda Jobim, havia um homem comercializando drogas, naquela área, e que ele seria foragido da Justiça.

“Foi verificado no momento da abordagem o nome dele e constatado que se tratava de um foragido da Justiça. Na casa onde estava foram encontrados alguns entorpecentes e balança de precisão”, explicou.

No local foram apreendidos uma garrafa de “loló”, duas porções de maconha, uma porção média de oxi, uma porção média de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Ainda segundo o policial militar, no momento da abordagem, o homem também confessou ter sido o autor do tiro que causou a morte de um cabo da PMAM, de 39 anos, em frente a um bar, localizado na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, em março de 2023.

O caso foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

