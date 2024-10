Corpo decapitado é encontrado dentro de caixa d’água

O corpo de um homem de 28 anos foi encontrado decapitado e em avançado estado de decomposição dentro de uma caixa d’água, em uma área de mata de difícil acesso, na Grota da Nascença, no bairro Tabuleiro do Martins, em Maceió, no sábado (12).

A polícia já havia realizado buscas pela vítima, que estava desaparecida, no mesmo local no dia 7 deste mês. Familiares também haviam realizado buscas por conta própria antes de acionar as autoridades. O corpo estava com marcas de três disparos de arma de fogo.

De acordo com informações preliminares, a caixa d’água onde o corpo foi encontrado tinha cerca de dois metros de profundidade e estava localizada em uma região de mata fechada. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da morte. O caso foi registrado na Central de Operações às 9h45 e as equipes envolvidas permaneceram no local até a conclusão dos trabalhos, por volta das 18h06.

*Com informações do Gazeta Web

