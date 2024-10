Disputa acirrada entre David Almeida e Alberto Neto no segundo turno

A primeira pesquisa do segundo turno das eleições em Manaus aponta disputa acirrada entre os candidatos a prefeito David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL). O levantamento realizado pelo Instituto Marca Pesquisas foi divulgado nesta segunda-feira (14).

O candidato Capitão Alberto Neto lidera o primeiro levantamento do Instituto Marca Pesquisas para o segundo turno das eleições, com 51,7% dos votos válidos e muito próximo está o atual prefeito, David Almeida (Avante), com 48,3%.

Esse resultado marca a intensidade na disputa, já que no primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Almeida obteve 32,16% dos votos válidos, enquanto Alberto Neto ficou em segundo, com 24,94%.

A pesquisa do Instituto Marca Pesquisas também avaliou as intenções de voto. Nesse cenário, Alberto Neto aparece com 41,67% e David Almeida, que se mantém forte na corrida, com 38,93%.

Ao incluir os votos brancos, nulos e indecisos, Alberto Neto continua à frente, mas a diferença em relação a David Almeida é estreita. Atualmente, 11,6% dos eleitores amazonenses afirmam não saber em quem votar no próximo dia 27, o que pode impactar ainda mais a disputa.

O Marca Pesquisas ouviu por telefone 804 eleitores entre 7 e 12 de outubro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02980/2024, com confiabilidade de 95% e margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Apoiadores

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Manaus caminha para firmar o arco de alianças do prefeito e candidato a reeleição, David Almeida (Avante), no segundo turno das eleições municipais.

O movimento de formar alianças do PT com David Almeida é articulado pelo presidente municipal da sigla, Valdemir Santana.

O apoio da legenda de esquerda se soma aos apoios de PSD e MDB, dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, respectivamente, apoiadores da base do presidente Lula (PT) e que declararam apoio ao candidato durante o primeiro turno das eleições.

Já o candidato Capitão Alberto Neto tem como aliados: Wilker Barreto (Mobiliza) – ex-candidato à Prefeitura de Manaus; Amom Mandel (Cidadania) – ex-candidato à Prefeitura de Manaus; Rozenha – deputado estadual, presidente do Partido da Mulher Brasileira (PMB) no Amazonas; Coronel Menezes (Progressistas) – ex-candidato a vice-prefeito; Débora Menezes (PL) – deputada estadual, filha de Coronel Menezes; Joana Darc (União Brasil) – deputada estadual; Aldenor Lima (União Brasil) – vereador eleito, esposo de Joana Darc; Taysa Lippy (PRD) – vereadora reeleita, filha de Felipe Souza; Glória Carratte (PSB) – vereadora não reeleita, decana da Câmara Municipal de Manaus; Lissandro Breval (Progressistas) – vereador não reeleito para a próxima legislatura; Diego Afonso (União Brasil) – vereador reeleito, líder do União Brasil na Câmara Municipal; Caio André (União Brasil) – atual presidente da CMM, não reeleito para a próxima legislatura; Elissandro Bessa (PSB) – vereador não reeleito; Rodrigo Sá (PP) – presidente do PP-AM e vereador eleito; Amauri Gomes (União Brasil) – candidato a vereador não eleito.

