Dupla é presa após tentar matar homem com chutes na cabeça no interior do AM

Investigações irão prosseguir para apurar a motivação do crime

Gabriel Passarinho de Freitas e Vanderson Barbosa de Souza, ambos com 20 anos, foram presos nessa segunda-feira (14), por tentativa de homicídio contra um homem de 25 anos. O crime ocorreu no dia 29 de setembro deste ano, em Juruá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael, da 70ª DIP, o crime foi registrado por câmeras de segurança. As investigações ainda continuam para esclarecer as motivações para o crime.

“Foi um crime que chocou a população. Na ocasião, após uma festa, os autores abordaram a vítima e começaram a agredi-la com socos, chutes e pisadas na cabeça. O homem foi socorrido com vida, em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar”, disse o delegado.

Segundo o delegado, de imediato, a equipe policial iniciou as diligências para apurar o crime e, assim, foi possível constatar que Gabriel e Vanderson seriam os autores.

“Os homens foram presos no bairro Nova Esperança, em Juruá. Iremos aprofundar as investigações para apurar a real causa deste crime bárbaro”, falou o delegado.

Ambos responderão por tentativa de homicídio e estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

