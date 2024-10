Bicho-preguiça e periquito-de-asa-branca são resgatados após ajuda da população no AM

O Policiamento Ambiental (BPAmb), resgatou um mamífero e uma ave, em ações realizadas no domingo (13), na rodovia AM-070, e bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na primeira ação, os policiais militares receberam informações, via linha direta, de que a equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) havia encontrado um bicho-preguiça ferido, na Ponte Rio Negro. No local, os PMs foram informados que animal havia tomado uma descarga elétrica, e realizaram o resgate.

Já em outra ação, por volta das 15h, a equipe do BPAmb recebeu denúncia, via linha direta, para realizar o resgate de um Periquito-de-asa-branca (Brotogeris versicolurus), na rua Professora Emília Grana. No local, uma mulher, de 32 anos, informou aos PMs que a ave havia caído no quintal de sua residência e não estava conseguindo voar.

O mamífero e a ave foram conduzidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para atendimento veterinário.

Crime Ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

*Com informações da assessoria

