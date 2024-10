Mulher esconde maconha em marmita de frango para marido preso

Servidores acharam porções de substância esverdeada com características de maconha dentro de comida

A companheira de um presidiário foi detida em flagrante ao tentar entrar com maconha na Penitenciária de Junqueirópolis, no interior de São Paulo, no domingo (13).

Ela escondeu a droga dentro de uma marmita que seria entregue a um preso, que seria o marido dela.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), servidores da unidade revistavam os objetos portados pela visitante quando encontraram porções de uma substância esverdeada com características da droga no meio dos alimentos.

A mulher foi encaminhada por policiais militares até a Central de Flagrantes, na Delegacia da Polícia Civil, em Dracena, também no interior paulista, para o registro do boletim de ocorrência. Ela foi liberada para responder em liberdade.

A Penitenciária de Junqueirópolis também instaurou um procedimento interno para apurar a possível cumplicidade do detento nos fatos.

*Com informações do Metrópoles

