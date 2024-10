P. Diddy é acusado de apalpar garoto de 16 anos enquanto oferecia carreira musical

Novas acusações terríveis continuam surgindo contra Sean “Diddy” Combs, que está preso nos Estados Unidos desde setembro. Desta vez, um processo aponta que o rapper apalpou um garoto de 16 anos ao questionar se o jovem queria entrar no ramo da música.

Segundo as informações do TMZ, essa é a primeira alegação de abuso sexual infantil, que ainda revelam que o magnata teria ficado provocando o jovem com promessas de sucesso na indústria musical. Nesse momento, o cantor também segue lidando com processos envolvendo abuso de poder, estupro, tráfico sexual e muito mais.

Na segunda-feira (14), seis novas alegações explosivas foram registradas contra P. Diddy no tribunal federal de Nova York. A situação ganhou uma repercussão enorme, já que duas delas foram registradas por mulheres, enquanto as outras quatro por homens.

Um deles esclareceu que tinha apenas 16 anos quando foi importunado pelo empresário. O homem explicou que o ricaço pegou em suas partes íntimas durante uma festa que aconteceu em Long Island, em 1998, quando Sean Diddy Combs tinha 28 anos.

A vítima ainda pontuou que Diddy disse que ele poderia tirar as calças enquanto conversavam sobre uma possível entrada no ramo da música. O cantor também teria dito que o ato sexual era como uma espécie de rito de passagem para se tornar uma grande estrela da música. “Você não quer entrar no negócio?”, supostamente questionou.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱