Manaus comemora Dia Mundial da Ópera com o Encontro de Tenores, no Teatro Amazonas

No Dia do Mundial da Ópera, em 25 de outubro, o Teatro Amazonas abre as suas portas para a música erudita, engrossando as comemorações pela data, que acontecem em várias partes do mundo.

Em Manaus, serão dois dias dedicados ao gênero musical: 25 e 26 de outubro. Nesses dois dias, será realizada a 13ª edição do Encontro de Tenores do Brasil, evento que contará com a presença de cantores nacionais e internacionais.

O idealizador do projeto, o tenor amazonense Miquéias William, não é somente um apaixonado pelo canto lírico, mas alguém que tem se notabilizado pelos esforços em popularizar esse gênero musical em Manaus, formando plateia e ajudando a divulgar os artistas locais, trazendo para o estado nomes de grande expressão no país e no mundo. O evento conta com o patrocínio da Distribuidora Atem.

Miquéias acredita que a capital amazonense já deu provas de que possui grandes artistas, produtores e incentivadores nessa área e tem uma plateia ávida pelo tema, e que cresce cada vez mais. A prova disso é que, esse ano, ele resolveu ampliar o evento, realizando-o pela primeira vez em dois dias, mostrando que a música tem público cativo no estado.

“O evento tem tido uma procura muito grande e a nossa expectativa é lotar o Teatro Amazonas nos dois dias”, afirma o tenor amazonense, que diz ter um enorme orgulho de realizar esse trabalho. “Vejo que quando as pessoas têm contato pela primeira vez com a ópera os olhos brilham, as mentes se abrem para esse gênero musical. É algo contagiante, não tenho nem como explicar, e é gratificante, de alguma forma, poder contribuir para a formação de um público num segmento que é de uma beleza ímpar”, afirma. “A ópera é apaixonante”, destaca.

Este ano, o Encontro de Tenores do Brasil vai contar com a presença de um dos maiores artistas da atualidade nessa área, o paulista Thiago Arancam.

Outro grande nome da música erudita que estará presente é o carioca Fernando Portari, que está entre os maiores tenores do Brasil e com expressiva carreira internacional.

Estão também confirmados no evento o artista mexicano Noé Moreno, o capixaba Samuel Wallace, o brasiliense Daniel Menezes, além do próprio Miquéias William.

O concerto terá o acompanhamento da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência, pela primeira vez, do maestro Otávio Simões e a participação do poeta Celdo Braga, na abertura, lendo o poema “Rio Amazonas”.

“É uma honra dividir o palco do Teatro Amazonas, um dos mais lindos do mundo, com grandes nomes do canto lírico mundial e mostrar o trabalho de novos artistas em ascensão. Estamos ansiosos para compartilhar essa experiência inesquecível com todos”, adianta Miquéias William.

Os ingressos para o Encontro de Tenores do Brasil estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas e por meio do site www.shoppingressos.com.br.

*Com informações da assessoria

