Coreia do Norte explode estradas perto da fronteira com a Coreia do Sul

A Coreia do Norte explodiu partes de duas grandes estradas conectadas à parte sul da península nesta terça-feira (15), disseram autoridades sul-coreanas, depois que Pyongyang alertou que tomaria medidas para cortar completamente suas ligações com o território do Sul.

Partes da linha Gyeongui na costa oeste e da linha Donghae na costa leste, duas grandes ligações rodoviárias e ferroviárias que conectam o Norte e o Sul, foram destruídas por explosivos por volta das 12h, horário local da Coreia, de acordo com o Estado-Maior Conjunto (JCS) de Seul.

Em termos práticos, a destruição das rotas de viagem faz pouca diferença – as duas Coreias continuam divididas por uma das fronteiras mais fortemente fortificadas do mundo e as estradas não estavam em uso há anos. Mas seu simbolismo surge em um momento de retórica particularmente acirrada entre os dois líderes coreanos.

O vídeo compartilhado pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul mostrou várias explosões em estradas no lado norte da linha de demarcação militar que separa duas Coreias. Máquinas pesadas, incluindo caminhões e escavadeiras, foram então implantadas em pelo menos uma das estradas, que estava parcialmente bloqueada por uma barreira preta, de acordo com o vídeo. O JCS disse que o Norte estava realizando “trabalhos adicionais com máquinas pesadas” no local, mas não especificou mais.

Em resposta às explosões, os militares sul-coreanos dispararam artilharia dentro da área ao sul da linha de demarcação militar e estão monitorando de perto os movimentos dos militares norte-coreanos, mantendo “postura de prontidão total em cooperação com os EUA”, disse o JCS.

Na segunda-feira, a Coreia do Sul disse ter detectado sinais de que a Coreia do Norte estava se preparando para demolir estradas que conectam os dois países, alertando que as explosões poderiam ocorrer em breve. Seus militares implementaram contramedidas, disse o Ministério da Defesa, mas não forneceu detalhes.

Um porta-voz do JCS, Lee Sung-joon, disse que os militares sul-coreanos detectaram pessoas trabalhando atrás de barreiras instaladas nas estradas do lado norte da fronteira.

As explosões acontecem alguns dias depois que a Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de voar drones cheios de propaganda sobre sua capital Pyongyang e ameaçou “retaliação”, na mais recente troca de provocações após meses de Pyongyang enviando balões carregados de lixo para o Sul.

Na semana passada, o exército da Coreia do Norte alertou que tomaria a “medida militar substancial” de cortar completamente seu território da Coreia do Sul, depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un descartou uma política de longa data de buscar a reunificação pacífica com o Sul no início deste ano.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão separadas desde que a Guerra da Coreia terminou em 1953 com um acordo de armistício. Os dois lados ainda estão tecnicamente em guerra, mas ambos os governos há muito buscavam o objetivo de um dia se reunificarem.

Em janeiro, Kim disse que a Coreia do Norte não buscaria mais a reconciliação e a reunificação com a Coreia do Sul, chamando as relações intercoreanas de “um relacionamento entre dois países hostis e dois beligerantes em guerra”, informou a KCNA na época.

Uma ‘situação militar aguda’

Em uma declaração feita pela agência de notícias estatal KCNA em 9 de outubro, o estado-maior do Exército Popular Coreano (KPA) declarou que as estradas e ferrovias restantes conectadas ao Sul seriam completamente cortadas, bloqueando o acesso ao longo da fronteira.

“A situação militar aguda prevalecente na península coreana exige que as forças armadas da RPDC tomem uma medida mais resoluta e forte para defender de forma mais credível a segurança nacional”, disse ele no aviso da KCNA que se referia à Coreia do Norte pelas iniciais de seu nome oficial, República Popular Democrática da Coreia.

O estado-maior disse que as medidas eram uma resposta aos recentes “exercícios de guerra” realizados na Coreia do Sul e às visitas do que alega serem ativos nucleares estratégicos dos EUA na região. No ano passado, um porta-aviões dos EUA, navios de assalto anfíbio, bombardeiros de longo alcance e submarinos visitaram a Coreia do Sul, atraindo repreensões furiosas de Pyongyang.

Desde janeiro, Pyongyang fortaleceu suas defesas de fronteira, colocando minas terrestres, construindo armadilhas antitanque e removendo infraestrutura ferroviária, de acordo com o exército sul-coreano.

Os líderes norte-coreanos e sul-coreanos também aumentaram o uso de retórica inflamada.

No início deste mês, Kim ameaçou usar armas nucleares para destruir a Coreia do Sul se atacada, depois que o presidente da Coreia do Sul alertou que se o Norte usasse armas nucleares, “enfrentaria o fim de seu regime”.

Os comentários foram feitos quando a Coreia do Norte parece ter intensificado seus esforços de produção nuclear e fortalecido os laços com a Rússia, aprofundando a preocupação generalizada no Ocidente sobre a direção da nação isolada.

Leif-Eric Easley, professor da Ewha Womans University em Seul, sugere que a decisão da Coreia do Norte de cortar seu território do Sul pode ser uma maneira de Kim “transferir a culpa por seus fracassos econômicos e legitimar seu custoso acúmulo de mísseis e armas nucleares” exagerando ameaças externas.

“Kim Jong-un quer que o público doméstico e internacional acredite que ele está agindo com força militar, mas ele pode, na verdade, estar sendo motivado por fraqueza política”, disse ele. “As ameaças da Coreia do Norte, tanto reais quanto retóricas, refletem a estratégia de sobrevivência do regime de uma ditadura hereditária”.

*Com informações da CNN Brasil

