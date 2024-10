Especialistas debatem o tema ‘Ciência e Fé desvendando o Poder da Oração’ em evento online

No próximo dia 16 de outubro, às 19 horas, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, edição 2024, reunirá especialistas de diversas áreas para compartilhar suas experiências a respeito do tema “Ciência e Fé desvendando o Poder da Oração”.

Voltado a universitários, pesquisadores e acadêmicos, religiosos e interessados no assunto, o evento no formato on-line integra a série de atividades em comemoração do aniversário de 35 anos de fundação do Templo da Boa Vontade (TBV), monumento eleito uma das Sete Maravilhas de Brasília/DF).

Para esse importante debate que terá transmissão pelo YouTube, diretamente da capital brasileira, já estão confirmadas a participação dos seguintes especialistas:

— Rupert Sheldrake, biólogo, bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante inglês — Tema: “Prece: um desafio para a ciência”;

— Irmã Cristina de Fátima, Pregadora Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ela é apresentadora da Super Rede Boa Vontade de Comunicação e graduanda em Letras pela Universidade Federal Fluminense (UFF) — Tema: “Amar é uma Oração”;

— Kellen Natalice Vilharva Guarani Kaiowá, bacharel em Ciências Biológicas (UEMS), Mestra em Biologia Geral/Bioprospecção (UFGD) e Doutoranda PPG em Clínica Médica (UNICAMP) — Tema: “Saúde e Espiritualidade para os povos indígenas”;

— Kevin L. Ladd, Ph.D., professor de Psicologia da Universidade de Indiana South Bend nos Estados Unidos desde 2001 — Tema: “A psicologia da prece — uma abordagem científica; e

— Padre Rodrigo Pires, coordenador da Pastoral Universitária da PUC-SP, doutor em História da Ciência e Capelão da Capela Sagrada Família e Santa Paulina, na região do Ipiranga, em São Paulo/SP — Tema: “A vida de oração na tradição católica”.

Foto: Divulgação

INSCRIÇÃO:

O evento é gratuito, mas, para participar, é necessário fazer a inscrição acessando o link: https://www.sympla.com.br/evento-online/forum-mundial-espirito-e-ciencia-da-lbv-2024/2565051?referrer=www.google.com

Ao fazer a sua inscrição, você pode também colaborar com essa iniciativa fazendo uma doação de qualquer valor pela chave: [email protected].

Inscreva-se no canal (https://www.youtube.com/forumespiritoeciencia) e acompanhe todas as novidades sobre esse e outros eventos realizados pelo Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV.

SERVIÇO:

Evento: Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV – edição on-line 2024

Tema: “Ciência e Fé desvendando o Poder da Oração”

Data: Quarta-feira,16 de outubro de 2024 | Horário: início às 19 horas

Local: Canal do Fórum Espírito e Ciência no YouTube (transmissão a partir do Salão Nobre do ParlaMundi)

Inscreva-se no canal: https://www.youtube.com/forumespiritoeciencia

