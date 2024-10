Trio que matou homem em ‘tribunal do crime’ no AM é preso

Três homens, de 27, 28 e 42 anos, foram presos nesta terça-feira (15), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Luã Marcelo Silva Trovão, cuja idade não foi revelada, em Urucurituba, interior do Amazonas.

De acordo com os policiais civis da 41ª DIP, Luã Marcelo estava desaparecido desde o dia 27 de junho deste ano, e seu corpo foi encontrado no dia 29 do mesmo mês, em um lago na zona rural do município. O corpo apresentava perfurações e sinais de tortura.

As investigações indicaram que a motivação para o crime teria sido uma ‘sentença’ do tribunal do crime, pois a vítima supostamente vendia drogas em uma área controlada por um grupo criminoso rival.

Ainda segundo a equipe policial, durante as diligências, foram solicitados exames periciais para confrontar material genético encontrado em objetos na casa do principal suspeito. Após a análise dos resultados, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão para os infratores.

Os três homens responderão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles serão encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

