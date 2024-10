Em Manaus, Nathan Filgueiras conquista título do Campeonato Brasileiro de Xadrez Blitz

Xadrez blitz é uma variante do xadrez em que cada jogador tem três minutos de tempo, com acréscimo de dois segundos por jogada

O enxadrista catarinense Nathan Felipe Filgueiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Xadrez Blitz, nesta terça-feira (15), em Manaus. A competição, realizada pela primeira vez na capital amazonense, aconteceu no Novotel, no Distrito Industrial.

O xadrez blitz é uma variante do xadrez em que cada jogador tem três minutos de tempo, com acréscimo de dois segundos por jogada.

“O jogador argentino Leandro Perdomo venceu todas as nove rodadas, alcançando nove pontos. No entanto, por ser de outro país, ele leva apenas o prêmio. O título de campeão brasileiro do blitz ficou com o Nathan, segundo lugar no ranking geral. É uma das regras ser do Brasil para a titulação”, explicou o Diretor Técnico do torneio, Mauro Amaral.

O presidente da Federação Amazonense de Xadrez (FAX), Rudson Peixoto, destacou a realização do torneio dentro da estrutura do Manaus Chess Open, competição regional da modalidade que está na sua terceira edição neste ano.

“O Campeonato Brasileiro Blitz sendo realizado em Manaus pela primeira vez representa um marco na história do xadrez na região. É uma grande oportunidade de termos a participação de grandes mestres. Inclusive, a edição na capital amazonense conseguiu atrair 11 desses principais jogadores de nível internacional. É um intercâmbio fantástico para os jovens amazonenses que estão iniciando”, detalhou Rudson.

Presença ilustre

Entre os grandes nomes da modalidade presentes em Manaus está o Grande mestre Jaime Sunye. Ele, que começou no esporte na década de 70, vê o crescimento do xadrez com alegria.

“Eu jogo desde os 13 anos. Quando eu comecei lá na década de 70, não era possível imaginar que teríamos um torneio com essa estrutura do Manaus Chess Open no meio da Amazônia. A Confederação Brasileira de xadrez acertou em trazer o campeonato para cá”, afirmou o enxadrista.

A mestre FIDE Juliana Sayumi Terao, de 33 anos, aprendeu a jogar com o pai aos cinco anos e é oito vezes campeã brasileira no xadrez clássico.

“Comecei muito cedo a disputar e hoje a família inteira pratica o xadrez como modalidade esportiva. Inclusive, meu filho com apenas três anos tem ensinado algumas jogadas para a avó. É uma tradição familiar que estamos passando para ele. Esta é a primeira vez que estou em Manaus e pretendo levar mais um título para casa”, destacou ela.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱