Homem morre eletrocutado por fio de alta tensão caído em ramal no Amazonas

O corpo de um homem de 44 anos foi encontrado segurando um fio de alta tensão caído no ramal do Igarapé-Açu, na rodovia AM-352, em Novo Airão, interior do Amazonas. Moradores acreditam que ele tentou remover o cabo da estrada e sofreu uma descarga elétrica fatal.

Segundo informações da Comunidade Nova Esperança, a vítima apresentava queimaduras pelo corpo, aparentemente causadas pela eletricidade. O fio de alta tensão é responsável pelo fornecimento de energia elétrica à comunidade.

Uma equipe da Amazonas Energia foi acionada para desligar a rede elétrica na área, enquanto o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou o corpo e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML).

Marcelo de Jesus dos Santos, presidente da Comunidade Nova Esperança, classificou a situação como um descaso da empresa fornecedora de energia, destacando a falta de manutenção da rede elétrica na região.

