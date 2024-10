Wilson Lima assina contrato para construção de residencial em Iranduba

Conjunto habitacional será o terceiro pelo programa do Governo do Amazonas em parceria com o Minha Casa, Minha Vida

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (16), o terceiro contrato com a Caixa Econômica Federal pelo programa Amazonas Meu Lar, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, para construção do residencial Iranduba 3, na Região Metropolitana de Manaus. Também foi confirmada a realização do Feirão do Amazonas Meu Lar em novembro.

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado com a meta de oferecer 24 mil soluções de moradia e regularizar 33 mil imóveis. Em dois anos, o programa já entregou 224 unidades habitacionais e tem previsão para entregar mais 136 até o final do ano.

“A nossa preocupação tem sido de iniciar as obras e efetivamente concluir e fazer as entregas, por isso a gente tem se calçado e feito todo o esforço junto com as empresas, inclusive nas unidades habitacionais que tiveram valores destinados para o Amazonas, há uma necessidade de complementação para tornar o projeto viável”, afirmou o governador Wilson Lima.

O conjunto habitacional terá 144 unidades habitacionais, com investimentos de R$ 23,6 milhões. Parte do recurso será a contrapartida estadual de R$ 27,8 mil por unidade, o equivalente a R$ 4 milhões, e o restante pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) da Caixa Econômica.

“É o terceiro contrato, mas é o primeiro para o interior do estado. São quase R$ 25 milhões que vão ser aplicados nessa obra e 144 famílias que vão realizar o sonho de ter a casa própria”, destacou a superintendente regional da Caixa Econômica, Jorineide Vasconcelos.

De acordo com a Superintendência de Estado de Habitação (Suhab), a empresa construtora responsável pela obra foi selecionada por meio de edital de chamamento público realizado pela Suhab e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

“Estamos na expectativa para assinar mais três nos próximos 15 dias. É um passo importante que o Governo do Estado tem dado na parte habitacional e o apoio da Caixa tem sido importante”, afirmou o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.

Famílias

As famílias elegíveis fazem parte do Amazonas Meu Lar dentro da faixa 1, com renda bruta de até R$ 2.850 e que atendem aos critérios de prioridade do programa. As famílias pagarão uma taxa de manutenção após o recebimento do imóvel.

A cerimônia de assinatura teve, ainda, a presença do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz; o prefeito de Rio Preto da Eva e presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Souza; o secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Júnior; o deputado federal Silas Câmara; além de representantes de sindicatos e associações.

Residencial

O residencial Iranduba 3 será construído no quilômetro 2 da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O conjunto será formado por nove blocos com 16 unidades habitacionais. Cada apartamento terá uma área de 41,5 m², além de sala de estar, cozinha, área de serviço, quartos e banheiro.

Os moradores do residencial terão acesso a bicicletário com capacidade para 48 bikes, playground, quadra de areia, academia ao ar livre, sala do síndico, banheiro para os visitantes, área de convivência com biblioteca e espaço coberto, reservatório, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e estacionamento.

Empreendimentos

Outros dois contratos para construção em Manaus foram assinados pelo governador Wilson Lima, sendo um no bairro Novo Aleixo, com 48 unidades, e outro no bairro Petrópolis, com 32 unidades. Ao todo, foram seis empreendimentos aprovados inscritos na linha do FAR via programa Amazonas Meu Lar.

Para essa modalidade, outros quatro projetos integram a lista: Amazonas Meu Lar 1, na Compensa, com 256 unidades; o Amazonas Meu Lar 2, no Tarumã, com 176 unidades; o Amazonas Meu Lar 3, no Centro (antigo prédio da Receita Federal), com 85 unidades; e o Amazonas Meu Lar 4, no Alvorada, com 64 unidades.

Feirão do Amazonas Meu Lar

O governador Wilson Lima confirmou a realização do Feirão do Amazonas Meu Lar para os dias 9 e 10 de novembro. O evento será voltado para pessoas interessadas na linha de atendimento “Subsídio Entrada do Meu Lar”, tendo auxílio para entrada de financiamento em unidade habitacional.

O evento acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus e reunirá empresas que têm empreendimentos imobiliários credenciados no programa, além de outras ações dentro da área de habitação.

