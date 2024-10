VÍDEO: Deslizamento de terra danifica embarcações do interior do AM

Duas embarcações foram danificadas após um deslizamento de terra atingir a orla do município de Boa Vista do Ramos, interior do Amazonas, nesta quarta-feira (16).

Segundo a Defesa Civil, duas embarcações de pequeno porte foram danificadas pelo fenômeno, e não há registro de vítimas. A orla foi interditada e houve a solicitação para que as embarcações fossem retiradas do local.

A prefeitura do município destacou, por meio de nota, que o decreto municipal publicado em maio já proibia a atracação de qualquer embarcação na orla de Boa Vista do Ramos.

“A medida foi tomada devido à falta de resistência suficiente da estrutura para suportar grandes esforços e foi solicitada pela própria empresa responsável pela obra, visto que o tempo de “cura” do muro após a construção é de pelo menos um ano. Em caso de descumprimento, os infratores serão notificados e, em caso de reincidência, poderão ser multados” , diz o comunicado.

Foto: Divulgação

