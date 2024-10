Silas Câmara visita projeto social e exibe adesivo em apoio a David Almeida

Apesar de ainda não ter feito uma declaração oficial sobre seu apoio no segundo turno das eleições municipais, a presença do adesivo gerou especulações sobre sua possível escolha

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos), integrante da liderança da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (IEDAM), visitou na terça-feira (15) as obras da Torre de Cidadania-Zona Norte, um projeto social da igreja.

Em suas redes sociais, ele compartilhou detalhes do progresso das obras e afirmou que o espaço será inaugurado em breve para atender a população por meio de iniciativas sociais.

Uma imagem da visita chamou a atenção por mostrar Silas usando um adesivo com o número do candidato à reeleição à prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante).

Apesar de ainda não ter feito uma declaração oficial sobre seu apoio no segundo turno das eleições municipais, a presença do adesivo gerou especulações sobre sua possível escolha.

No primeiro turno, Silas havia manifestado apoio ao deputado Roberto Cidade (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Por outro lado, Jonatas Câmara, presidente da IEDAM e irmão de Silas, declarou apoio à reeleição de David Almeida. Essa declaração coincidiu com a assinatura de um contrato de R$ 3 milhões entre a igreja e a Prefeitura de Manaus.

Embora Jonatas e a imagem de Silas com o adesivo sugiram um direcionamento, o Republicanos, partido de Silas, emitiu uma nota no dia 10 de outubro, permitindo que seus filiados apoiassem qualquer candidato no segundo turno. Alguns membros do partido, como os vereadores João Carlos e Márcio Tavares, já expressaram apoio ao Capitão Alberto Neto (PL).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱