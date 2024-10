Liam Payne postou foto com a namorada minutos antes de morrer

O cantor Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. A imprensa argentina revelou que ele caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires. Momentos antes de morrer, o cantor publicou uma foto com a namorada Kate Cassidy no Snapchat.

A imagem rapidamente se tornou viral pelo fato de ter sido publicada 30 minutos antes da morte de Liam Payne. Na imagem, o cantor aparece sorridente e sem camisa, em selfie com a namorada.

A polícia teria sido acionada para conter um homem agressivo, que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. No local, os agentes confirmaram a morte e, agora, investigam se foi suicídio ou um acidente.

Quem era Liam Payne, cantor e ex-One Direction

Revelado no show de talento The X factor, Liam James Payne fez parte do One Direction ao lado de Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. Dois anos após o fim da banda, que chegou ao fim em 2015, ele lançou a carreira solo com o single Strip That Down.

Cantor, compositor e produtor musical, ele desejava se tornar corredor olímpico quando era jovem e corria 8 km por dia antes de ir para a escola. No começo da adolescência, Liam descobriu seu talento para a música e começou a se preparar para esta carreira entrando em um grupo de artes cênicas..

*Com informações do Metrópoles

