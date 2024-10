Apaixonado por futebol, Liam Payne era fã de Neymar e já jogou contra Cafu

Morto nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, o cantor Liam Payne era apaixonado por futebol.

O cantor ex-One Direction já participou de diversas partidas beneficentes, incluindo uma no Estádio Olímpico de Londres, em 2022, no Soccer Aid da Unicef.

Na ocasião, Payne foi o capitão do time da Inglaterra contra a seleção do mundo, capitaneada por Usain Bolt. O cantor enfrentou astros brasileiros, como Roberto Carlos e Cafu, que foram titulares do time adversário.

Veja lances do jogo abaixo:

Payne torcia para time pouco conhecido no Brasil

Considerado um dos integrantes do One Direction mais ligados em futebol, ele costumava comentar sobre jogos em suas redes sociais e era muito fã do game de futebol Fifa — atualmente, EA Sports FC.

Em uma oportunidade, em 2016, deixou claro sua admiração pelo brasileiro Neymar, quando postou o gol de pênalti marcado pelo atacante que deu o ouro olímpico ao Brasil na Olimpíada de 2016.

Nascido em Wolverhampton, Payne torcia para um time “alternativo”, pouco conhecido no Brasil: o West Bromwich Albion, pelo qual Matheus Pereira, do Cruzeiro e da Seleção, se destacou na Inglaterra.

Atualmente, o time está na Championship, a segunda divisão da Inglaterra.

*Com informações da CNN Brasil

