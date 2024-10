Brasil goleia Peru e técnico Dorival Júnior vê progressos

Dorival reconheceu as dificuldades da Seleção no início da partida, em razão do forte sistema defensivo do adversário

Feliz pelo resultado e atuação do Brasil na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, em Brasília (DF), o técnico Dorival Júnior elogiou a disciplina tática da equipe e disse que a Seleção ainda vai oscilar nas Eliminatórias do Mundial de 2026. A Seleção Brasileira venceu o Peru com gols de Raphinha, duas vezes, Andreas Pereira e Luiz Henrique, na terça-feira (15), no Mané Garrincha.

O comandante da Seleção Brasileira ressaltou que está promovendo uma reformulação e que esse período de transição é naturalmente irregular.

“Fico feliz porque buscamos fazer tudo aquilo que tinha sido treinado, trabalhado. Temos de ter consciência de que somos um grupo em formação, que carece de ajustes. A equipe vai oscilar na sequência da competição. Isso é fato. Podemos ter também até partidas melhores que essa contra o Peru”, avaliou Dorival Júnior, que volta a convocar para partidas de novembro das Eliminatórias em 25 de outubro.

Dorival reconheceu as dificuldades da Seleção no início da partida, em razão do forte sistema defensivo do adversário.

“Foi um primeiro tempo em que o Peru se defendeu ao extremo, enquanto nós tentávamos de todas as formas chegar ao gol. O jogo não estava fluindo até o Brasil abrir o placar”, disse Dorival.

O técnico da Seleção Brasileira agradeceu o apoio da torcida, que compareceu em grande número ao Mané Garrincha – mais de 60 mil pessoas estiveram presentes – e disse que a receptividade da Seleção dentro do país tem sido muito calorosa, exaltando a paixão da torcida pela Amarelinha.

