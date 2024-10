Olimpíadas do Pelci alcançam mais de 1.700 atletas da capital amazonense

As Olimpíadas do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) foram realizadas trazendo um novo espírito de competição saudável e integração entre os núcleos do programa espalhados pela capital. As disputas, que ocorreram nos meses de setembro e outubro, alcançaram 1.725 atletas, reforçando a importância da atividade física e da convivência entre diferentes comunidades.

A competição contou com a participação de mais de 15 núcleos do programa distribuídos pela capital, em disputas que vão desde o Sub-8 até o Sub-17, além de premiação para todos os atletas participantes. Algumas bases do Pelci se uniram para realizar competições entre si.

Selma dos Santos é moradora do bairro da Compensa e comentou sobre o impacto positivo que as competições tiveram na vida de seu filho e de seu neto, que são atletas do Pelci nas categorias Sub-12 e Sub-8, respectivamente.

“Eles participaram das Olimpíadas do Pelci e gostaram muito. Nós, mães e pais, estamos gostando muito, pois foi muito importante para nosso bairro, devido a ocupar a mente das crianças e adolescentes, que ao invés de estarem na rua, estão concentrados no esporte”, comenta Selma.

Nas Olimpíadas houve competições de: futebol, futsal, vôlei, jiu-jitsu, wrestling, judô, queimada e o futevôlei. Essas atividades incentivam, além da prática esportiva, a formação de um caráter forte entre os atletas, promovendo o desenvolvimento pessoal e esportivo desde a base.

O Pelci é o maior programa socioesportivo do Brasil, incentivando mais de 15 mil atletas em todo o estado. Integrados ao programa, atuam os projetos Futevôlei nos Bairros, Formandos Campeões e Campeões da Vila.

