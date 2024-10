Fãs de Liam Payne realizam vigília em homenagem ao cantor

Centenas de fãs se reuniram em frente ao hotel Casa Sur, em Buenos Aires, para lamentar a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. O cantor britânico, de 31 anos, foi encontrado morto na quarta-feira (16), após cair do 3º andar do hotel.

No local, os fãs montaram uma vigília improvisada ao cantor, com velas e flores. Em meio às lágrimas, o grupo cantou músicas e fez um minuto de silêncio em homenagem ao artista. Alguns torcedores participaram da vigília, já que Liam teve uma passagem pelo futebol. Em 2022, ele foi capitão da seleção da Inglaterra em um jogo beneficente.

A morte repentina de Liam também causou comoção nas redes sociais. A mãe de Harry Styles, ex-companheiro de banda de Liam, lamentou o ocorrido. “Era apenas um garoto…”, limitou-se a escrever Anne Twist, com uma imagem de um coração partido.

Outro a lamentar a morte de Liam foi o cantor Cherlie Puth. Ele descreveu o britânico como “gentil” e “um dos primeiros grandes artistas com quem teve a oportunidade de trabalhar”. “Não consigo acreditar que ele se foi”, acrescentou Puth.

Paris Hilton também lamentou a morte do amigo, enviando condolências aos familiares e entes queridos do cantor. O mesmo foi feito pelo DJ Zedd e pela conta oficial do Brit Awards. “Estamos incrivelmente tristes ao saber do trágico falecimento de Liam Payne. Nossos pensamentos e orações estão com seus amigos e familiares.”

Morte repentina

Liam foi encontrado morto do lado de fora do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo a polícia, o cantor caiu da varanda do 3º andar da hospedagem. O chefe do Serviço Médico de Emergência (SAME), Alberto Crescenti, disse que Liam chegou a ser levado ao hospital, mas que não resistiu devido aos ferimentos “muito graves”.

À imprensa, os policiais disseram que, inicialmente, foram acionados para conter um “homem agressivo” que poderia “estar sob influência de drogas e álcool”. Pouco tempo após a chegada dos agentes, o corpo de Liam foi encontrado.

Uma investigação foi aberta sobre o caso. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse que está em contato com as autoridades da Argentina.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱