Fiocruz entra com pedido para produzir vacina da dengue no Brasil

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) enviou um pedido de autorização ao Ministério da Saúde para fechar um acordo de transferência de tecnologia com a farmacêutica japonesa Takeda.

O objetivo é receber a tecnologia de produção da vacina contra a dengue (Qdenga) e ampliar a disponibilidade de doses do imunizante no Brasil.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Fiocruz confirmou a formalização do pedido de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).

A produção da vacina Qdenga é considerada fundamental, especialmente diante das limitações de produção da Takeda.

Vacinação em 2025

Para 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 9 milhões de doses da vacina contra a dengue, cerca de 50% a mais do que no ano passado. No entanto, o público que receberá a vacina no Sistema Único de Saúde (SUS) segue restrito à faixa etária entre 10 e 14 anos em 2025.

O diretor do programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, afirma que a decisão foi tomada em consonância com o grupo populacional que apresenta desfechos mais graves. “As próximas doses seguem para o público de 0 a 14 anos, o que pretendemos ampliar é o número de cidades contempladas”, afirmou Gatti, durante entrevista.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱