Liam Payne pulou da sacada do hotel, dizem autoridades argentinas

Declaração foi dada por diretor e porta-voz do Ministério de Segurança de Buenos Aires à Associated Press. Cantor foi encontrado morto no hotel argentino CasaSur, em Buenos Aires, na última quarta-feira (16)

O cantor Liam Payne foi encontrado morto na quarta-feira (16), no hotel argentino CasaSur, em Buenos Aires. Em uma declaração à Associated Press, o diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires afirmou que Payne “pulou da sacada de seu quarto”.

Autoridades argentinas afirmaram que a polícia correu para o hotel em resposta a uma chamada de emergência logo após as 17h, horário local, alertando sobre um “homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool”.

De acordo com a Associated Press, no registro da ligação, o gerente do hotel disse que tinha “um hóspede sobrecarregado com drogas e álcool… Ele está destruindo o quarto inteiro e, bem, precisamos que você envie alguém, por favor.”

Na ligação, o gerente reforçou que estava preocupado devido ao fato de que o quarto tinha uma sacada.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, afirmou à imprensa local que as circunstâncias estão sendo investigadas e uma autópsia será conduzida. Ele disse também que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros, e a morte foi instantânea.

*Com informações G1

