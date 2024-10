Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragias, revela autópsia preliminar

Uma autópsia preliminar revelou que Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragias internas e externas. Segundo o jornal argentino “Clarín”, a morte foi instantânea. O corpo do músico passará por novos exames para verificar a presença de substâncias que possam ter influenciado sua saúde.

Durante buscas no quarto de Liam, a polícia de Buenos Aires encontrou álcool e medicamentos, incluindo clonazepam, utilizado para tratar epilepsia e transtornos de ansiedade.

Liam Payne foi encontrado morto nesta quarta-feira (16) após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires. O “La Nacion” informou que a polícia foi chamada para conter “um homem agressivo”, possivelmente sob a influência de drogas ou álcool. A polícia confirmou a morte.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, declarou que a morte foi instantânea e que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros. “Fomos alertados sobre uma pessoa caída no pátio interno do hotel CasaSur. Poucos minutos depois, nossa equipe confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser um músico”, explicou Crescenti.

Na noite de sua morte, fãs de Liam se reuniram em frente ao hotel para prestar homenagens, acendendo velas e deixando flores no local.

Horas antes do incidente, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada no perfil oficial de Liam no Snapchat, mostrando-o com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã em uma casa de campo. Os registros mencionam brevemente o furacão Milton, que atingiu a Flórida no dia 9 de outubro. Liam havia viajado à Argentina em 4 de outubro para assistir a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱