Nikolas Ferreira faz críticas a Marina Silva por conta das queimadas: ‘A culpa é do Bolsonaro?’

Durante uma audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, realizada nesta quarta-feira (16), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez duras críticas à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

Ao invés de fazer perguntas diretas, Ferreira optou por atacar a atuação da ministra, especialmente em relação às queimadas que afetam diversos biomas brasileiros.

Ele afirmou que, mesmo que tentasse dialogar, não obteria respostas, insinuando que qualquer tentativa de comunicação seria infrutífera.

Nikolas Ferreira destacou uma suposta mudança de postura de Marina Silva em relação às responsabilidades governamentais sobre as queimadas.

Segundo ele, a ministra teria alterado seu discurso desde que passou a fazer parte do governo Lula, contrastando com suas críticas durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado lembrou que, em momentos recentes, Marina havia atacado Bolsonaro por conta das queimadas no Pantanal, o que, segundo ele, revela uma incoerência na sua posição atual.

Ele ironizou a ministra, sugerindo que ela age como se fosse responsável pelo Meio Ambiente de países nórdicos, como Finlândia ou Noruega, em vez de lidar com a realidade brasileira.

“Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do Meio Ambiente da Finlândia, da Noruega. Porque é inacreditável! A gente tem quase que te agradecer e, caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né. E só falta falar que a culpa é do [Jair] Bolsonaro”, disse Ferreira, insinuando que Marina estaria desviando a culpa das queimadas atuais para fatores externos, como as condições climáticas, sem reconhecer a responsabilidade do governo Lula.

Finalmente ela apareceu – e teve que ouvir. pic.twitter.com/IiWWlAEJsJ — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 16, 2024

Ele também trouxe à tona uma antiga postagem de Marina nas redes sociais, onde criticava duramente o governo Bolsonaro pelos incêndios no Pantanal. Ferreira argumentou que essas críticas poderiam ser usadas contra o governo atual, dado que o Brasil enfrenta a pior temporada de queimadas em 26 anos.

“Quem diria que você mesma iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesma. Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E a pior em 26 anos. E agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática, a culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo”, afirmou o parlamentar, sugerindo que Marina Silva estaria minimizando a responsabilidade do governo nas recentes crises ambientais.

A audiência também contou com a participação de outros parlamentares bolsonaristas, que reforçaram as críticas de Ferreira, aumentando o coro de descontentamento com a gestão de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente.

