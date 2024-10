Boi Garantido dá início à temporada de shows para turistas em Parintins

Nesta quarta-feira (16), o Boi-Bumbá Garantido deu início à temporada de shows para turistas com espetáculo realizado no Parintins Convention Center, na Ilha Tupinambarana.

Com mais de 150 pessoas envolvidas, entre elas dançarinos, músicos, itens individuais e diretoria, o evento ofereceu uma experiência de imersão cultural aos quase 300 turistas que chegaram à cidade vindos de países como Alemanha, Estados Unidos, Filipinas, China, entre outros.

Durante a apresentação, os participantes assistiram encantados ao espetáculo apresentado pelo bumbá, que levou temáticas relacionadas à preservação da Amazônia e à luta dos povos indígenas por meio das toadas, cênicas e coreografias.

“Hoje demos início a essa maratona de apresentações que são uma oportunidade de apresentarmos a arte parintinense para o mundo, mostrando uma prévia do que é o Festival Folclórico de Parintins e demonstrando, ainda que em um show compacto, toda a grandiosidade da festa e do Boi Garantido”, explica o vice-presidente do bumbá, Marialvo Brandão.

Este foi o primeiro show da temporada que, além de ser uma vitrine para divulgar a cultura local ao restante do mundo, também impulsiona a economia, o turismo e o comércio de Parintins. Outros cinco shows estão previstos para serem realizados ainda este ano, e outros treze já estão marcados para a temporada 2025, em que o Garantido defenderá o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”.

