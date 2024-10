Perfil oficial do One Direction lamenta morte de Liam Payne: “Devastados”

O perfil oficial do One Direction lamentou a morte do cantor Liam Payne, que faleceu nesta quarta-feira (16), após cair da sacada do hotel em que estava hospedado na Argentina.

Em uma nota compartilhada nas redes sociais, os outros quatro ex-integrantes da banda assinam ao final da mensagem.

“Estamos completamente devastados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, levaremos algum tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos muito”, citam no início da carta.

Em seguida, eles reforçam que as memórias compartilhadas entre eles, serão valorizadas para sempre. “Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Vamos sentir muita falta dele. Nós te amamos, Liam”, finalizam com a assinatura de Louis, Zayn, Niall e Harry.

Em suas redes sociais, Louis Tomlinson também já prestou homenagem ao cantor, que ele o considerou como irmão. “Eu gostaria de ter tido a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amei”, citou em um trecho.

A causa oficial da morte de Payne foi “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”, segundo o relatório preliminar da autópsia realizada, nesta quarta-feira (16), pelo órgão forense argentino que investiga o caso.

O artista deixa seu filho de 7 anos, Bear, que ele teve com a ex-integrante do Girls Aloud e jurada do “X Factor” Cheryl Tweedy.

